Китайцы начали копировать украинскую продукцию

Об этом заявили эксперты в ходе круглого стола в информагентстве «Украинские новости» на тему: «Промышленная политика Украины: перспективы импортозамещения и развития экспортного потенциала».

«Действительно, нужно одновременно развивать импортозамещение и экспортный потенциал. Известный экономический постулат – чем больше у вас экспорт и меньше импорт, тем больше возможностей для развития экономики. Не удивительно, что Украина пошла таким путем. Оба этих вектора должны идти в связке», – рассказал директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

В связи с этим он похвалил власти за активные поиски новых рынков сбыта украинской продукции.

«Важно то, что власти ищут новые рынки сбыта продукции. Правильно, что Президент едет в Японию и Китай, то же самое премьер-министр, другие официальные лица», – заметил он.

Заместитель главы Федерации работодателей Украины Игорь Олейник отмечает, что ряд украинских производителей успешно конкурируют на мировых ранках.

«Есть в Украине предприятие «Червона зирка» – крупнейший производитель сельхозтехники. У них доля 30-40% рынка СНГ по сложной сельхозтехнике, в частности, сеялкам. Да, мы не можем конкурировать в каких-то высокотехнологических отраслях. Но что касается выбора отраслей, то у нас есть хорошие результаты, где мы можем конкурировать наравне с ведущими странами. Много примеров. Наши предприятия – одни из лидеров в производстве елочных игрушек в Европе, гладильных досок, торгового оборудования – стоек, касс и т.д. И это не продукция «вырасти-продай», а с добавленной стоимостью», – добавил он.

В связи с этим исполнительный директор Всеукраинского объединения работодателей легкой промышленности «Укрлегпром» Татьяна Изовит заметила, что показателем качества украинской легкой промышленности является то, что ее продукцию копируют китайские предприятия.