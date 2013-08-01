Суд отказался отдавать на поруки депутатам «днепропетровского террориста»

Индустриальный районный суд Днепропетровска сегодня отказал народным депутатам Александре Кужель и Якову Безбаху во взятии на поруки обвиняемого в пособничестве в терроризме Льва Просвирнина.

Как сообщила УНИАН адвокат Елена Кириллова, таким образом суд отклонил ходатайство народных депутатов об изменении меры пресечения подсудимому, который находится в СИЗО.

«Суд объяснил это тяжестью предъявленного Просвирнину обвинения и необходимостью исследовать степень его виновности. Это абсурдная мотивация. Суд упорно не желает изменить меру пресечения моему подзащитному. Мы уже испробовали все возможные, предусмотренные законом инструменты – освободить Просвирнина на время судебного следствия под подписку о невыезде, под залог, наконец, на личную поруку известных, уважаемых людей», - отметила Кириллова.

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По ее словам, очередной отказ суду не имеет под собой объективных оснований, поскольку в ходе процесса свидетели не подтвердили вину Просвирнина.

Адвокат отметила, что суд не принял во внимание положительные характеристики личности подсудимого и наличие на его иждивении малолетней дочери и матери преклонных лет.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля 2012 года в центре Днепропетровска прозвучали четыре взрыва, в результате которых пострадал 31 человек, в том числе 10 детей. По информации правоохранительных органов, все взрывные устройства были самодельными, они были заложены в бетонные урны.

По факту взрывов прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (теракт, совершенный по предварительному сговору группой лиц).

1 июня 2012 года генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка заявил о задержании четырех подозреваемых в совершении терактов в Днепропетровске. Он заявил, что взрывы в Днепропетровске были организованы с корыстной целью - злоумышленники требовали 4,5 млн. долларов.

Задержанные Виктор Сукачев, Виталий Федоряк, Лев Просвирнин и Дмитрий Рева также подозреваются в организации еще трех терактов, совершенных в октябре-ноябре 2011 года в Днепропетровске, Харькове и Запорожье.

18 июля Индустриальный райсуд Днепропетровска отказался удовлетворить ходатайство об изменении меры пресечения обвиняемому в пособничестве терроризма Реве, которое подали 37 членов коллектива предприятия «Днепровагонремстрой», где раньше работал обвиняемый. Суд мотивировал отказ отсутствием персональной ответственности у коллективного поручителя. В то же время, 28 мая тот же суд отказал в удовлетворении ходатайства председателю правления Украинского Хельсинского союза, харьковскому правозащитнику Евгению Захарову и настоятелю Храма всех святых УПЦ КП протоиерею Оресту Юнаку, которые также просили изменить меру пресечения Реве и передать под их личную поруку.

Обвиняемый Сукачев 18 июля начал голодовку в знак протеста против нарушений во время суда норм Уголовно-процессуального кодекса и незаконного содержания под стражей двух других подсудимых – Ревы и Просвирнина.