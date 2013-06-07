За «днепропетровского террориста» вступились Литвин и Янукович-младший

Народные депутаты Украины Владимир Литвин, Александр Абдуллин, Рустам Раупов, Виктор Янукович и Мария Ионова обратились в Генеральную прокуратуру Украины с просьбой выяснить ситуацию относительно обвиняемого в терроризме днепропетровца Дмитрия Ревы.

Об этом радио «Свобода» сообщила сестра и адвокат обвиняемого Оксана Томчук.

По ее данным, обращения народных депутатов касаются проверки фактов фальсификации доказательств против Ревы, обоснованности его обвинения в пособничестве «днепропетровским террористам» и его содержания под стражей.

«Я очень надеюсь, что на обращение таких весомых лиц прокуратура не станет пренебрежительно отписываться, а действительно разберется по существу и, наконец, установит законность по этому делу», – прокомментировала сестра и адвокат Ревы.

Кроме того, по ее информации, к материалам дела о взрывах приобщен научный вывод заслуженного юриста Украины, профессора Николая Хавронюка об отсутствии в действиях Ревы признаков какого-либо преступления.

27 апреля 2012 года в Днепропетровске вдоль центрального проспекта произошли четыре взрыва. Пострадал 31 человек. В июне Генеральная прокуратура заявила о задержании четырех мужчин, подозреваемых в совершении взрывов в Днепропетровске. Согласно официальной версии, мотив у них был корыстный: мужчины требовали 3,5 млн. долларов. Среди подсудимых – днепропетровский политолог Виктор Сукачев и его приятель Виталий Федоряк, которые обвиняются в терроризме, а также Дмитрий Рева и Лев Просвирнин, которые обвиняются в пособничестве террористам. Их также обвиняют в совершении еще семи терактов в городах Украины.