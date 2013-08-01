Банки составили рейтинг самых проблемных заемщиков

Наиболее высокий уровень просроченной задолженности по банковским кредитам - у предприятий водоснабжения, строительных компаний и компаний добывающей промышленности.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ).

По информации НАБУ, доля просроченной задолженности в общем кредитном портфеле банковской системы Украины на начало июля составила 9,1%, при этом просроченная задолженность по кредитам предприятий формирует 72% от общего объема просроченной задолженности банковской системы. «Наиболее высокий уровень просроченной задолженности у предприятий, осуществляющих водоснабжение (13,3%), строительных компаний (12,5%), а также компаний добывающей промышленности (12,5%)», - говорится в сообщении НАБУ.

Как сообщает ассоциация, в июне просроченная задолженность предприятий снизилась на 1,28 млрд грн, или 2,3%, при этом наиболее существенно сократился объем просроченной задолженности в портфеле кредитов предприятий торговли (на 963,1 млн грн, или 4,4%), перерабатывающей промышленности (на 358,1 млн грн, или 2,7%) и добывающей промышленности (на 122,7 млн грн, или 6,2%). Также значительно снизился объем просроченной задолженности сельхозпроизводителей (на 91,3 млн грн, или 3,4%).

По мнению НАБУ, динамика просроченной задолженности предприятий различных отраслей отражает общие тенденции развития реального сектора экономики, и несмотря на сложности работы с проблемными займами, банковский сектор поддерживает приемлемый уровень качества кредитного портфеля.

Как сообщал УНИАН, объем просроченной задолженности по кредитам украинских банков в июне 2013 года снизился на 2,31%, или 1,756 млрд грн, - до 76,044 млрд грн (в январе-июне рост составил 4,63%). Доля просроченной задолженности в общем объеме предоставленных банками кредитов в июне текущего года снизилась на 0,33 п.п. - до 9,13% (в январе-июне рост составил 0,24 п.п.). В июне банки нарастили объем предоставленных кредитов на 1,24%, или 10,33 млрд грн, - до 832,917 млрд грн, с начала года рост составил 2,11%, или 17,59 млрд грн. Увеличение объемов предоставленных банками кредитов в июне произошло в основном за счет роста кредитования субъектов хозяйствования на 1,22%, или 7,69 млрд грн, - до 628,245 млрд грн, при этом объемы кредитования физических лиц снизились на 0,34%, или 560 млн грн, - до 163,358 млрд грн.

В 2012 году объем просроченной задолженности по кредитам украинских банков сократился на 8,5% - до 72,520 млрд грн, доля просроченной задолженности в общем объеме предоставленных банками кредитов - на 0,7 п.п., до 8,9%, объем предоставленных кредитов - на 8,5%, до 815,327 млрд грн.