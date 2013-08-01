В Польше опять задержали украинцев на похищенных автомобилях

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба польского пограничного ведомства.

Украинцы пытались пересечь границу в пункте пропуска "Медика-Шегини" (Львовская область). Граждане и автобусы переданы работникам полиции в Медике.

В пресс-службе отметили, что в этом же пункте пропуска также задержан 56-летний гражданин России, который пытался вывезти похищенный в Чехии автомобиль Volkswagen T4 2003 года выпуска стоимостью 8 тыс. долларов. Он также передан полиции.

Как сообщал УНИАН, с начала года польские пограничники сообщали о нескольких попытках вывезти за восточную границу похищенные в Европейском Союзе автомобили - преимущественно самых известных марок стоимостью 50-65 тыс. долларов каждый.

Недавно также зафиксированы случаи перевозки похищенных грузовых автомобилей, в частности, в начале июля задержаны украинцы на двух краденых грузовиках DAF с прицепами стоимостью 150 тыс. долларов.

Украинцев и граждан других государств - в большинстве случаев России, Беларуси, Литвы - задерживали также за перевозку похищенных мотоциклов.

Полиция отмечает, что задержанных в таких случаях людей могут сразу отпустить, потому что нередко они могут быть жертвами недобросовестных продавцов, а не ворами.