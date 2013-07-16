В Польше задержали украинцев на краденых «Мерседесах»

Работники Польской пограничной службы задержали двух граждан Украины, которые пытались выехать из Польши на краденых автомобилях "Мерседес" стоимостью более 20 тыс. долларов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Польской пограничной службы.

Украинцев, в возрасте 23 и 36 лет, задержали в пункте пропуска "Корчевая - Краковец" (Львовская область) во время проверки документов.

Один из них имел разрешение на постоянное проживание в Испании, где и был украден автомобиль.

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«Мерседесы» и их водители переданы работникам полиции в Радымно, которые будут вести это дело», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе польские пограничники заявили о задержании двух украинцев, которые пытались вывезти с территории Евросоюза через Польшу два похищенных в Испании грузовика стоимостью более 150 тыс. долларов.

С начала года польские пограничники сообщали о нескольких попытках вывезти за восточную границу украденные в Европейском Союзе автомобили известных марок стоимостью 50-65 тыс. долларов каждый.

Кроме того, пограничники сообщали о попытках перевозки украденных мотоциклов, которые перевозились, в частности, в Украину в разобранном виде партиями по несколько штук, стоимостью 45-70 тыс. долларов.

Полиция отмечает, что задержанных в таких случаях людей могут сразу отпустить, потому что нередко они могут быть жертвами недобросовестных продавцов, а не ворами.