СМИ: Во Франции арестовали банкира Аблязова, разыскиваемого в четырех странах

Экстрадируют его, очевидно, в Казахстан, гражданином которого является Аблязов и где он совершил свои основные преступления. Политическое убежище, полученное им в Великобритании, этому вряд ли помешает, поскольку банкир нарушал законы и в этой стране, сообщает КоммерсантЪ-Украина.

По данным издания, Мухтара Аблязова задержали в частном доме в пригороде Канна. Операцию проводила финансовая полиция при поддержке отряда спецназовцев. Полицейским потребовалось немало времени, чтобы убедиться в том, что это именно глава БТА Банка Мухтар Аблязов, поскольку у него было найдено несколько паспортов на чужие имена.

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В ближайшее время суд определит Аблязова в тюрьму под так называемый предэкстрадиционный арест. Однако французские адвокаты банкира готовы предложить суду за его освобождение крупный залог и поручительства. Они утверждают, что проблемы Аблязова связаны с политическими преследованиями его как сторонника и главного спонсора казахстанской оппозиции. При этом защитники обращают внимание на то, что политическую составляющую в деле их клиента уже признала Великобритания, предоставившая ему 2011 году убежище.

Напомним, власти Казахстана разыскивают господина Аблязова за хищения $5 млрд из БТА Банка — ранее он был крупнейшим частным банком этой страны. В феврале 2009 года БТА Банк, оказавшийся в сложной финансовой ситуации, был национализирован властями Казахстана, а Мухтар Аблязов, опасаясь ареста, бежал в Лондон.

Позже к розыску Аблязова за различные махинации присоединились Украина, Россия и Киргизстан.