В милиции подозревают, что убийца мэра Феодосии знал о его наследственной болезни

Обрез, из которого был убит Бартенев, проходил вещдококом в Тернопольской области, напоминает сегодня газета «Вести».

По словам и. о. пресс-секретаря прокуратуры Тернопольской области Людмилы Горбачевской, «это оружие фигурировало как вещественное доказательство в уголовном деле. Оно было найдено на месте преступления, впоследствии должно было быть утилизировано и по документам оно утилизировано милицией. В связи с этим начато уголовное производство по ч. 3 ст. 364 Уголовного кодекса - злоупотребление служебным положением», — сказала она.

Как обрез, по документам уже не существующий, попал к убийце мэра - пока неизвестно. Но это лишнее подтверждение тому, что мишень не была случайной жертвой ограбления, отмечает издание. Кстати, в эту версию не верят ни друзья мэра, ни бывшие правоохранители. По словам народного депутата Александра Волкова, который встречался с погибшим в день трагедии, преступник действовал как профессионал: «Заказное убийство, я уверен. Никакой бытовухи, никакого ограбления. Это все бред. Извините, но на разбойное нападение не ходят с обрезами из охотничьего ружья, тем более был спилен не только ствол, но и приклад. Значит, человек хотел, чтобы не было видно как он его носит. На гоп-стоп, как говорится, ходят по-иному, подставляют нож и требуют барсетку. Но когда стреляют в спину! Кстати, это была полукартечь. Стреляли с расстояния полтора метра, и контейнер даже не раскрылся полностью».

Не верит в основную версию правоохранителей (разбойное нападение) и экс-начальник крымской милиции Владимир Хоменко: «Наверняка знали в кого стрелять. Это не почерк дворовой шпаны. Убийцу мэра Симеиза Кирилла Костенко так и не нашли, а когда что-то мешает, то и не найдут. Здесь такая же тенденция». А бывший прокурор АРК Виктор Шемчук, который сейчас возглавляет Львовскую обладминистрацию, считает, что причиной покушения мог стать земельный вопрос: «Я так думаю, что никаких прямых конфликтов у Бартенева не было, поэтому нельзя исключать версию того, что это могло быть связано с земельными проблемами. Причины, по которым в Крыму убивали раньше и убивают сейчас, одни и те же. Я не думаю, что к этому может быть причастна ОПГ Белого, которая якобы активизировалась в Крыму. Прошло 15 лет с момента ее активной деятельности».

Источник в правоохранительных органах сообщил: «Это было сделано профессионально. Убийца был осведомлен, что мэр страдал наследственной болезнью - несвертываемостью крови, и даже легкое ранение приведет к сильной кровопотере, и смерть если не будет мгновенной, то все равно наступит и будет мучительной». По словам источника, Бартенев уже в больнице рассказал милиции, что в барсетке было около 10 тысяч грн. «Но зачем стрелять? Все гоп-стопники в худшем случае оглушают жертву и забирают все, что нужно. Барсетка - это для отвода глаз», - сообщил источник.

Как сообщал УНИАН, на Бартенева напали в ночь на 28 июля, когда он зашел в подъезд пятиэтажки, поставив машину в свой гараж. Мужчина среднего роста и крепкого телосложения с расстояния почти полтора метра выстрелил в спину мэра. Завязалась борьба. Преступник скрылся, забрав барсетку Бартенева с деньгами и документами. Милиция нашла сумку без денег. Расследование проводится по статьям УК «разбой» и «умышленное убийство». Бартенев умер в больнице, не прожив и суток. Ему было 57 лет. Он имел звание Героя Украины. Дважды, в 2008 и 2010 годах, избирался мэром.

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