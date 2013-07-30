В Кабмине считают, что аграрный сектор должен стать локомотивом экономики

Об этом заявил первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов во время посещения с. Бохоники в Винницкой обл., где он вместе с министром аграрной политики и продовольствия Николаем Присяжнюком ознакомился с ходом сбора зерновых и результатами деятельности Института кормов и сельского хозяйства Подолья НААН.

"Наша страна всегда славилась углем, металлом и, я убежден, будет еще больше славиться аграрным сектором. Я доволен аграрными показателям, которые мы сегодня увидели, поскольку удалось услышать больше ответов, чем было вопросов", - поделился Сергей Арбузов впечатлениями от поездки.

Стоит отметить, что Винницкая область -один из ключевых аграрных регионов Украины, о чем свидетельствует статистика. Так, областные темпы прироста в этой сфере достигли 37% при общеукраинских 15%.

"Не следует забывать, что сейчас мы стоим на пороге создания зоны свободной торговли с Европейским Союзом. Это открывает новые колоссальные возможности для экспорта продукции агропромышленного комплекса. Потенциальное увеличение объемов экспорта требует и усовершенствования технологий в агропромышленном секторе", - подчеркнул Сергей Арбузов.

В свою очередь, министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк отметил, что сегодня по выращиванию многих сортов зерновых Украина является лидером, и наши предприятия успешно экспортируют продукцию на европейские рынки. Ведь они, в свою очередь, являются постоянными членами соответствующих европейских объединений и ассоциаций.

А внедрение новейших технологий в аграрном секторе должно стать тем локомотивом повышения эффективности, которым Украина сможет правильно воспользоваться. Поэтому, добавил первый вице-премьер-министр, научные разработки, которые проводит Институт кормов и сельского хозяйства, становятся стратегически важными для нашего государства.

Напомним, что 30 июля первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов, министр социальной политики Наталья Королевская и министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк находились в Виннице с рабочей поездкой.

Также в рамках визита первый вице-премьер проинспектировал строительство ул. Келецкой и трамвайной линии от ул. Квятека до автовокзала "Западный" в Виннице. Он отметил, что правительство со своей стороны сделало многое для реализации этого проекта и теперь местные власти также должны приложить максим усилий для его осуществления: "Самое главное, чтобы пользу от проекта ощутили местные жители".