В Украине хотят ввести налог на показ кино - СМИ

Об этом пишет газета "Капитал" со ссылкой на информационно-аналитический бюллетень Кабмина, передает LB.ua.

Ежеквартальный сбор будут взимать с демонстраторов, дистрибьюторов и прокатчиков фильмов в размере 5% от их валового дохода, с операторов и провайдеров телекоммуникаций - в размере 2%. По подсчетам правительства, ежегодно сумма этих отчислений составит 100 млн грн. Взамен планируется отменить госпошлину на киноматериалы.

Но участники рынка такими изменениями недовольны. Сейчас за счет пошлин на ввоз фильмов бюджет получает всего $200-300 тыс., а изменения позволят взимать только с кинопрокатчиков $5 млн. "Под видом отмены пошлины чиновники кидают украинскому прокату кость, а за счет сбора отнимают лакомый кусок", - подчеркивает Артем Вакалюк из медиаконсалтинговой компании MRM.

Телевизионные провайдеры критикуют инициативу еще больше. "По сути, это просто налог, так как не все предприятия связи имеют отношение к кинопоказу", - подчеркивает директор "Триолана" Вадим Сидоренко. В 2012 году операторы связи заработали 52,2 млрд грн, таким образом сумма общих их отчислений может составить 1 млрд грн. Таким образом Кабмин может получить сумму как минимум в десять раз больше ожидаемой.

По мнению Сидоренко, если такой сбор введут, провайдеры и операторы переложат его на плечи абонентов, подняв цены.