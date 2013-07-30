Молдова тоже усомнилась в качестве украинских сладостей
Конфеты украинской фабрики Roshen пройдут экспертизу в Молдове и если выяснится, что сладости не соответствуют стандартам качества, их продажу могут запретить.
Об этом сообщает сайт молдовского телеканала Publika со ссылкой на Агентство продовольственной безопасности Молдовы.
«Бензопирен - токсичное вещество, но мы не ищем его в шоколаде, его там быть не может. Мы проведем тестирование, чтобы убедиться, что он в действительности содержит. Если это вещество будет выявлено, шоколад будет запрещен в Молдове. Пищевые продукты, которые не отвечают требованиям безопасности, должны быть сняты с продажи», - заявил замглавы НАПБ Григорий Порческу.
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Напомним, ранее стало известно, что продукцию крупнейшего украинского производителя запретили в России.
По словам главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко, экспертиза продукции "Roshen" показала, что кондитерские изделия "не соответствует заявленным параметрам", а в молочном шоколаде был обнаружен бензопирен - канцерогенное вещество.