Принудительно забранную в психбольницу активистку осматривает комиссия Минздрава
Врачи-психиатры специальной комиссии Министерства здравоохранения, созданной по требованию Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Валерии Лутковской, начали исследовать психическое состояние запорожской активистки Раисы Радченко.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе омбудсмена.
В состав комиссии входят 8 врачей-психиатров из разных областей Украины под председательством директора Украинского научно-исследовательского института социальной и судебной психиатрии и наркологии Ирины Пинчук.
Результаты работы комиссии будут известны на следующей неделе, отмечается в сообщении.
Как напомнили в пресс-службе, дело активистки Радченко находится на личном контроле Уполномоченного ВР по правам человека.
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Также на контроле омбудсмена находится дело дочери Раисы Радченко – Дарьи. Во время принудительной госпитализации в психиатрическую больницу ее матери работниками милиции на Дарью Радченко было составлено два протокола об административных правонарушениях. Первый - об административном правонарушении, предусмотренном статьей 185 КУАП (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию работника милиции при выполнении им служебных обязанностей). Второй - об административном правонарушении, предусмотренном статьей 173 КУАП (мелкое хулиганство).
Сегодня, 26 июля, представитель Секретариата омбудсмена и региональный координатор по связям с общественностью Уполномоченного по правам человека в Запорожской области присутствовали на заседании Ленинского районного суда, во время которого рассматривалось дело о совершении Дарьей Радченко административного правонарушения, предусмотренного статьей 173 КУАП (мелкое хулиганство).
По ходатайству Радченко, для реализации ее права на защиту, слушание было перенесено на 5 августа, сообщили в пресс-службе.
Как сообщалось, запорожскую активистку Раису Радченко задержали 11 июля в здании Ленинского районного суда города и по решению суда госпитализировали в психиатрическую больницу.
По словам дочери, это сделано из-за того, что мать, как член ряда общественных организаций, неоднократно критиковала действия милиции и собирала подписи за отставку мэра.
Сами правоохранители обвиняют Раису Радченко в постоянных скандалах с окружающими, которые якобы и написали жалобу на активистку.