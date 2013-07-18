Лутковская пообещала заняться делом посаженной в психбольницу активистки

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе омбудсмена.

Как отметили в пресс-службе, из сообщений в СМИ 12 июля стало известно, что общественная активистка из Запорожья Радченко по решению Ленинского райсуда г. Запорожья была доставлена на принудительный психиатрический осмотр.

«В тот же день Уполномоченным по правам человека было открыто производство по этому делу, а региональный координатор по связям с общественностью в Запорожской области получил поручение изучить ситуацию и доложить о предварительных выводах в понедельник 15 июля», – отметила Лутковская.

15 июля, по получении предварительных сведений от регионального координатора, было принято решение направить в Запорожье комиссию в составе представителей Секретариата Уполномоченного для всестороннего изучения ситуации и ознакомления со всеми материалами.

«Посоветовавшись с членами Консультативного совета, мы решили осуществить визит без предупреждения и включить в состав комиссии юристов, специалистов по соблюдению прав ребенка, специалистов в области психиатрии и судебно-медицинской экспертизы, а также представителя общественности – члена Консультативного совета при Уполномоченном», – сказала Лутковская.

16 июля стало известно о том, что якобы на основании анонимного звонка в милицию заместитель начальника Ленинского райотдела ГУМВД Украины в Запорожской области обратился в районную службу по делам детей с требованием об обследовании жилищных условий и решении вопроса о лишении дочери Радченко родительских прав по отношению к ее малолетнему сыну.

После этого представитель Уполномоченного по вопросам соблюдения прав ребенка, недискриминации и гендерного равенства Аксана Филипишина связалась с областной службой по делам детей, в результате чего была получена копия акта обследования жилищных условий, из которого было видно, что условия проживания и воспитания ребенка являются надлежащими.

«Фактически в рамках производства мы рассматриваем две составляющие: принудительный психиатрический осмотр и госпитализацию Раисы Радченко и давление на ее дочь из-за попытки лишить последнюю родительских прав по отношению к ее сыну», – отметила заместитель руководителя Секретариата Уполномоченного Елена Смирнова.

17 июля в Запорожье выездная комиссия Секретариата Уполномоченного по правам человека встретилась с Радченко, ее дочерью и внуком, а также с руководством городской и областной прокуратуры, органов внутренних дел, главным психиатром Департамента здравоохранения Запорожской ОГА и жителями дома, в котором проживает семья Радченко.

Во время визита было установлено, что никакой «анонимный звонок» в милицию о ненадлежащих условий проживания и воспитания внука Радченко не поступал. Вместо этого работники милиции объяснили свое обращение в службу по делам детей неадекватным, по их мнению, поведением дочери Радченко во время принудительной госпитализации ее матери.

Виновные работники милиции уже привлечены к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее выполнение служебных обязанностей, говорится в сообщении.

Кроме того, по словам члена выездной комиссии – эксперта в области психиатрии, вызывает сомнения обоснованность оснований для принудительного психиатрического осмотра и госпитализации Радченко. Но с целью выяснения всех обстоятельств дела собранные материалы после их обработки будут направлены в Генеральную прокуратуру Украины и Министерство здравоохранения.

«По результатам визита в Запорожье собраны все необходимые материалы и пояснения, которые в настоящее время оперативно прорабатываются в Секретариате Уполномоченного. Сегодня-завтра мы направим в Генеральную прокуратуру, Минздрав, МВД и другие соответствующие органы свои замечания и рекомендации и будем внимательно следить за их выполнением. Кроме того, следует отметить, что руководство областной прокуратуры выявило небезразличие к этому делу и заинтересованность в объективном и всестороннем его изучении. Также свои предварительные выводы и рекомендации наша комиссия на месте предоставила работникам прокуратуры», – отметила Смирнова.

Она также сообщила, что производство по делу Радченко продолжается и находится на личном контроле Уполномоченного, а сама Лутковская намерена лично присутствовать во время рассмотрения апелляции на решение суда о принудительной госпитализации Радченко.