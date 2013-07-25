МВФ: Решение о возобновлении сотрудничества с Украиной может быть в ноябре

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе традиционного брифинга в Вашингтоне заявил заместитель руководителя департамента внешних связей МВФ Уильям Мюррей.

Целью работы миссии станет оценка текущей экономической ситуации в стране и определение прогнозов по итогам года.

«Пока у нас не было глубоких дискуссий относительно программы сотрудничества в деталях – с апреля месяца. Вероятно, будет визит миссии осенью. Мы в процессе выработки консультационного решения (по программе сотрудничества – так называемой Статье 4 - УНИАН). Думаю, что такое решение Совета директоров может быть обговорено и принято осенью, ориентировочно в ноябре. Пока точно даты нет», - сказал Мюррей.

Как сообщал УНИАН, раннее представители МВФ заявляли о том, что Фонд ведет технические дискуссии с правительством Украины и готов к всеобъемлющему диалогу по программе сотрудничества.

В июне Украину посетила миссия Фонда с ознакомительной целью: новый глава миссии - Николай Георгиев с 4 июня сменил на посту предыдущего руководителя миссии Кристофера Джарвиса.

В 2013 году миссия МВФ посещала Украину дважды. Итогом работы миссии стало заявление Джарвиса о том, что МВФ намерен продолжить диалог с Украиной относительно сотрудничества в рамках новой программы "стенд-бай". Основными элементами новой программы должны стать мероприятия, направленные на сокращение фискального дефицита и дефицита счета текущих операций, реформирование банковского и энергетического секторов с целью создания в Украине условий для стабильного экономического роста и создания новых рабочих мест.