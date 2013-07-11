МВФ намерен продолжить дискуссию с Украиной

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время традиционного брифинга в Вашингтоне заявил руководитель департамента внешних связей МВФ Джерри Райс.

«Все, что я могу сказать: в июне Украину посетила миссия Фонда с ознакомительной целью – чтобы познакомиться с властями, представителями Администрации Президента, руководством Национального банка, а также ознакомиться с экономической ситуацией в стране. Как вы знаете, власти Украины настаивают на подписании соглашения по программе stand-by, но дискуссии продолжаются. У нас есть большое поле для технической работы», - подчеркнул Райс.

По теме: Азаров сказал МВФ, где возьмет валюту

Он отметил, что технические дискуссии продолжаются. «Мы продолжим дискуссии во имя достижения конкретного результата и получения конкретных мер и шагов, которые необходимо будет предпринять», - сказал глава департамента МВФ.

Как сообщал УНИАН, делегация представителей Международного валютного фонда в среду, 26 июня, провела встречу с первым вице-премьер-министром Украины Сергеем Арбузовым, в ходе которой стороны обсудили вопросы сотрудничества и договорились продолжить активный диалог с целью достижения договоренности по новой программе сотрудничества.

МВФ назначил новым руководителем своей миссии в Украине гражданина Болгарии Николая Георгиева. С 4 июня Георгиев сменил на посту руководителя миссии Кристофера Джарвиса.

В 2013 году миссия МВФ посещала Украину дважды. Итогом работы миссии стало заявление Джарвиса о том, что МВФ намерен продолжить диалог с Украиной относительно сотрудничества в рамках новой программы "стенд-бай". Основными элементами новой программы должны стать мероприятия, направленные на сокращение фискального дефицита и дефицита счета текущих операций, реформирование банковского и энергетического секторов с целью создания в Украине условий для стабильного экономического роста и создания новых рабочих мест.