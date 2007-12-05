Скандалы не помогли рейтингу «Танцев со звездами-3»

Даже закулисные скандалы в шоу «Танцы со звездами-3» по поводу подкупа судей одной из лидирующих пар Могилевская — Яма не смогли сделать третий сезон таким же популярным, как два предыдущих, пишет газета "Дело".

Проект «Танцы со звездами» завершился, и уже можно говорить об итогах этого шоу для канала «1+1». Шоу «Танцы со звездами-3» не оправдало ожиданий организаторов.

Заключительный гала-концерт программы «Танцы со звездами-3». Лига чемпионов» стал лучшей программой воскресного вечера 2 декабря, а также получил самые высокие рейтинги за все время трансляции «Танцев-3». Несмотря на это достичь рейтингов двух предыдущих сезонов «Танцам-3» так и не удалось. Уровень телесмотрения третьего проекта не дотянул до первого. Если «Танцы-1» посмотрели 36,52% телезрителей канала, то «Танцы-3» — лишь 27,88%. Кроме того, рейтинги третьего сезона шоу оказались даже ниже «Танцев со звездами-2».

Но стоит отметить, благодаря гала-концерту «Танцы со звездами-3» телеканал «1+1» в воскресный вечер 2 декабря смог обойти своего ближайшего конкурента — телеканал «Интер». «Плюсы» смотрело 21,29% телезрителей, а «Интер» — 20,69%.

По словам топ-менеджеров канала, они довольны результатами проекта. «Канал не работает ради удовлетворения чьих-либо амбиций, а работает на результат. Количество зрителей, которые посмотрели проект «Танцы со звездами-3. Лига чемпионов», позволяет говорить, что проект украинскому зрителю понравился, — отметил Александр Лозинский, исполнительный продюсер канала «1+1». — Не последнюю роль сыграло участие иностранных звезд, и в итоге — выход в финал и победа польского актера Марчина Мрочека». Тем не менее, на вопрос о том, будут ли «Танцы со звездами-4», господин Лозинский категорически ответил, что нет. А вот продюсер проекта Алексей Гончаренко не был столь категоричным. «Время покажет», — уклончиво ответил он.

Опасения организаторов по поводу того, что украинские телезрители будут несправедливы к иностранным участникам, не сбылись. Победа польско-украинского тандема Марчина Мрочека и Анны Пелипенко тому подтверждение. А проигрыш пары №8 Натальи Могилевской и Влада Ямы опроверг все сплетни по поводу подкупа ими судьей и заранее запланированного результата. Наталья и Влад оптимистично заявили, что не огорчились тем, что им не достались главные призы — автомобили Alfa Romeo. Тем более что Могилевской недавно сделала подарок компания Volvo.

Во сколько обошелся проект «Танцы со звездами-3» на канале «1+1» назвать отказались. Сообщают о том, что сумма по сравнению с первым проектом выросла, и намного. Первые «Танцы» обошлись «плюсам» в сумму около 1 миллиона долларов, отмечает газета.