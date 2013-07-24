Украинский АПК активизирует внешнюю торговлю

Об этом заявил первый вице-премьер Сергей Арбузов во время заседания правительства, которое прошло под его председательством, сообщает РБК-Украина.

Он отметил, что такой подход, прежде всего, дает возможность гражданам приобретать сельскохозяйственные товары по доступным ценам. Ведь, кроме рекордного урожая зерновых, в стране наблюдается рост показателей и в других отраслях сельского хозяйства.

«Правительство обоснованно ожидает возобновления экономического роста уже осенью. Значит, бюджет получит адекватные дополнительные поступления. Мы ожидаем некоторое улучшение ситуации на внешних рынках. Это будет способствовать расширению экспорта и формированию положительной динамики большинства основных видов экономической деятельности: промышленности, транспорта, оптовой торговли», – сказал Арбузов.

К тому же, отметил он, благоприятные погодные условия обусловили рост урожайности зерновых культур на треть по сравнению с прошлым годом. Ожидается, что Украина получит рекордный урожай.

«Объемы животноводства также продолжают увеличиваться стабильными темпами (5,2% за январь-июнь). С начала года в Украине возросло производство говядины (на 1,4%), свинины (7,1%), курятины (14,2%). То, что украинские производители курятины получили возможность экспортировать свой товар в европейские страны, способствует расширению географии экспорта. В этом году Украина имеет все шансы войти в десятку мировых лидеров по экспорту курятины», – подчеркнул первый вице-премьер.

Он убежден, что положительное влияние на экономическую динамику окажет и реализация Государственной программы активизации развития экономики на 2013-2014 гг. Ее выполнение создаст условия для стимулирования развития внутреннего рынка и внутреннего производства.

«Правительство понимает, что сегодня потенциал роста экономики Украины ограничен внешними факторами, поэтому в своей дальнейшей деятельности приоритетом будет определять развитие внутреннего производства», – резюмировал Арбузов.