На Днепропетровщине судья ввязался в драку

Сегодня утром в Днепропетровской области произошла драка с участием судьи одного из районных судов области.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД в Днепропетровской области, в 06.20 в дежурную часть Новомосковского горотдела милиции поступило сообщение о том, что в местную больницу доставлен гражданин с телесными повреждениями, в частности ранениями, нанесенными травматическим оружием.

«Первоочередными следственными действиями установлено, что одним из участников этого события является судья одного из районных судов области», - отметили в ОСО. При этом уточнили, что судья – не потерпевший. Другие детали не сообщаются.

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Сведения о данном факте внесены в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.296 УК Украины (хулиганство).

Досудебное расследование по уголовному производству осуществляется Новомосковским горотделом милиции. На данное время проводятся первоочередные безотлагательные следственные действия, направленные на установление объективных обстоятельств происшествия.