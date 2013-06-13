В сети появилось видео драки милиционеров с судьей в Харькове

На записи видно, как мужчина в гражданском нападает на другого, после чего тот остается лежать на земле, а потом ему заламывают руки люди, по крайней мере один из которых одет в милицейскую форму.

Напомним, в ночь с 12 на 13 июня в ресторане "Старгород" произошла драка между судьей одного из райсудов Харькова и гражданином России. Сотрудники ГСО, прибывшие ранее на другой вызов, применили силу и спецсредства к пострадавшему в драке судье, заявил представитель Харьковской областной прокуратуры.

До этого СМИ сообщали о том, что судья был пьян и напал на милиционеров, поэтому применение милицией силы было оправданным.