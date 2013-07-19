Львовский горсовет признал работу мэра неудовлетворительной

Такое решение приняли депутаты после отчета мэра о работе исполнительных органов горсовета за прошлый год. «За» проголосовали 55 из 90 депутатов, сообщает Радио Свобода.

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Кроме того, в решении содержится рекомендация мэру уволить пятерых его подчиненных: начальника управления коммунального имущества Евгения Климковича, начальника управления охраны исторической среды Лилию Онищенко-Швец, начальника отдела кадров Галину Бордун, начальника управления внешнеэкономических отношений и инвестиций Сергея Кираля, а также начальника управления культуры Ирину Подоляк.

Отчет мэра и дебаты по этому поводу продолжались более трех часов.