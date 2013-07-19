В Харьковском тубдиспансере установили современную лабораторию

16:25, 19 июля 2013
Общество
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В Харьковском областном противотуберкулезном диспансере №1 при поддержке благотворительного фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» установлена современная лаборатория, способная диагностировать туберкулез за два дня.

Современная лаборатория позволяет сократить время диагностики туберкулеза до двух дней

Как передает корреспондент УНИАН, в церемонии открытия лаборатории приняли участие заместитель Харьковской облгосадминистрации Игорь Шурма и директор фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» Анатолий Заболотный.

Заболотный отметил, что в рамках реализации программы «Остановим туберкулез в Украине» для повышения качества диагностики туберкулеза в Харьковской области фонд «Развитие Украины» поставил в облтубдиспансер №1 немецкую лабораторию «Hain Lifescience» для быстрого определения чувствительности к антимикобактериальным препаратам (стоимость оборудования – 894 тыс. грн, стоимость расходных материалов, которых хватит до конца 2013 года, – 586,4 тыс. грн). Лаборатория начала работу сегодня.

Он добавил, что в течение 2012 года фонд Р.Ахметова «Развитие Украины» поставил в Харьковскую область современного лабораторно-диагностического оборудования и расходных материалов на общую сумму 4,5 млн грн. В том числе в Харьковский облтубдиспансер №1 поступило американское оборудование для молекулярно-генетической диагностики туберкулеза «GeneXpert».

По словам Заболотного, оснащенная этим оборудованием лаборатория является первой подобного типа лабораторией в Украине. Поставленная в больницу техника позволит сократить время диагностики туберкулеза до двух дней, точность результата – 99,98%.

«Мы выстраиваем систему диагностики, которая соответствует международным стандартам. Это важный шаг, как для пациента, так и для системы фтизиатрии в целом. Это позволяет более эффективно расходовать средства, более правильно их вкладывать, более правильно учитывать лекарственные препараты и закупать те препараты, которые нужны. Международные стандарты позволяют поставить диагноз с точностью 99,98%», – сказал директор «Развития Украины».

Заболотный добавил, что пропускная способность лаборатории составляет 96 пациентов (проб мокрот) в день. Он также подчеркнул, что новое оборудование исключает риск заболеть туберкулезом среди лабораторного персонала, поскольку персонал работает непосредственно с ДНК, а не с инфекционным материалом.

Он отметил готовность Харьковской области сотрудничать с фондом Р.Ахметова в социальных проектах. «Эту готовность мы видим здесь, в Харьковской области, и, соответственно, поэтому здесь возникла такая первая в Украине лаборатория третьего уровня, отвечающая международным стандартам», – подчеркнул Заболотный.

В свою очередь Шурма акцентировал, что лаборатория позволяет не только в кратчайшие сроки диагностировать заболевание, но и индивидуально определить необходимые для лечения препараты. Все услуги лаборатории будут оказываться на безоплатной основе.

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