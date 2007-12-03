Технический совет принял решение затопить аварийную выработку шахты им. Засядько

По результатам заседаний технических советов на шахте им.А.Засядько в Донецке принято решение затопить аварийную выработку, в которой произошли три взрыва.

Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке, планируется затопление выработок аварийного горизонта пласта L1.

В данное время в шахте находятся 5 рабочих шахты, контролирующие состояние ствола и водоотлива. Еще два отделения горноспасателей осуществляют контроль шахтного воздуха.

В штабе также уточнили, что сегодня ночью была прекращена подача в шахту газообразного азота. Всего на аварийный участок было подано более 360 тыс. кубометров азота.