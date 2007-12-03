В порту Очаков из затонувшей шхуны в море вытекло дизельное топливо

1 декабря в 20.15 в порту Очаков (Николаевская область) затонула кормой рыболовецкая шхуна.

В результате вытекания дизельного топлива на поверхности воды образовалась масляная пленка на площади около 150 квадратных метров, сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС.

В 7.00 воскресенья кормовая часть судна была поднята и закреплена над водой для проведения ремонта. Работниками порта установлено 250 метров боновых заграждений. Распространения пятна нет. Продолжается сбор нефтепродуктов с поверхности воды.

Государственная экологическая инспекция северо-западного региона Черного моря проводит расследование.