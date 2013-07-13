Мужчина на спор дважды «заминировал» аэропорт

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе городского управления милиции.

По данным управления, мужчину, который 10 и 11 июля дважды звонил в дежурную часть милиции по телефону «102» и сообщал о заминировании аэропорта Борисполь, нашли в течение суток. По телефону он говорил, что живёт во Власовке, но оказался жителем Кременчуга.

Сам задержанный говорит, что 10 июля отдыхал в компании друзей, они выпивали. В какой-то момент он решил поспорить, что сможет позвонить в милицию и сообщить о заминировании аэропорта. В результате – звонил дважды в течение часа.

Известно, что после его звонков работа аэропорта «Борисполь» не приостанавливалась, однако поиск возможных взрывных устройств провели и ничего не нашли.

Задержанный мужчина не отрицает своей вины, раскаивается в содеянном и винит во всём водку. Он не женат, работает на одном из кременчугских заводов.

На данный момент начато уголовное производство по ч. 1 ст. 259 УК (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или других действий, которые угрожают гибелью людей или другими тяжёлыми последствиями).

Мужчине грозит лишение свободы на срок от 2 до 6 лет.