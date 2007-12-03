Финал «Танцев со звездами-3»: Мрочек прослезился, Могилевская шутила

В воскресенье в 21:57 телеведущий проекта "Танцы со звездами-3. Лига Чемпионов" Юрий Горбунов наконец объявил победителя шоу. Несмотря на то, что по оценкам жюри лидировали Наталия Могилевская - Владислав Яма, в "Танцах-3" победа досталсь паре №4: Марчин Мрочек-Анна Пелипенко, сообщает ТabloID

"Я настолько не надеялся на эту победу, что не подготовил речь победителя. Подготовил лишь речь проигравшего", - сказал взволнованный Мрочек.

А когда польский актер благодарил своих родителей, то не сдержался и прослезился. Не стоит и говорить, что творилось с чувствительной Аней Пелипенко...

Ручьи слез, куча благодарностей: "Когда в действительности любишь кого-то, словам места нет... Это как раз такой момент", - начала Аня. К разочарованию любителей интриг, Пелипенко говорила не о любви к Мрочеку, а ко всем участникам шоу.

Вскоре поздравлять победителей на паркет вызвали полномочного посла Польши в Украине Яцека Ключковского и жену президента Виктора Ющенко.

"Я хочу сказать, что мы смотрели эту программу всей семьей, а мои дочки даже голосовали", - призналась госпожа Екатерина и поздравила танцоров.

Кстати, победителям досталось не только по машине (Марчину - "Альфа Ромео", а Ане - "Лянча"), но и по золотому слитку и немного техники.

Зато Наталье Могилевской и Владиславу Яме пообещали уикенд в Швейцарии, на берегу Женевского озера.

"Марчин, если бы у меня не было самого прекрасного в мире партнера, я бы потанцевала с тобой", - сказала Мрочеку певица, которая достойно приняла свое второе место.

"Я уже как-то начинаю привыкать", - пошутила она, намекая на первый сезон "Танцев со звездами", где в финале пара Яма-Могилевская уступила паре Шоптенко-Зеленский.

Однако Наталья заверила, что победы она не ждет никогда. Судьба такая - всегда второе место. "Поэтому на "Евровиденье" меня не зовите, не поеду. Зачем Украине такая "победа", - опять шутит артистка.

Однако при этом Могилевская намекнула Мрочеку, что он остался ей должен: "Кстати, Марчин, надеюсь, на "Евро-2012" ты мне должок вернешь, и поляки будут так же голосовать за Украину, как украинцы голосовали за тебя".

Ничего не скажешь, пара Наталия Могилевская - Влад Яма умеет не только красиво танцевать, но и красиво уходить, пишет ТabloID.