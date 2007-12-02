”Парк Ледникового периода” пригласит туристов помянуть мохнатого носорога

Сотрудники кафедры экологии Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа разработали инвестиционный научно-туристический проект благоустройства и использования территории в 60 га под названием «Парк Ледникового периода».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил профессор кафедры экологии, академик Олег АДАМЕНКО.

По его словам, в этом году исполняется 100 лет со времени сенсационной находки близ села Старуня Богородчанского района туши мохнатого носорога – одного из великанов ледниковой фауны. В селе также есть действующий грязевой вулкан. Ученый сообщил, что этим проектом решили заинтересовать представителей частного капитала в Украине.

По замыслу проектировщиков, отметил О.АДАМЕНКО, здесь планируют построить кафе «Мохнатый носорог», в которой будут готовить фирменные блюда. Помещение будут возводить в виде найденного носорога. Дорогой к селу планируют построить мотель, а помещения для отдыха - стилизованные под жилье кроманьонцев - первых разумных предков современного человечества, первобытных охотников, живших здесь.

Неподалеку есть большой колодец, откуда крестьяне берут воду (рапу) для засолки сала. Здесь запланировано кафе «Солянка» с соответствующей купальней. В центре села Старуня намечено обустроить музей соледобычи на Прикарпатье со стоянкой для автомашин. А в долине Большого Лукавца, заповедной зоне, предполагается разместить по периметру геодинамический полигон: муляжи первобытных мамонтов, носорогов, других представителей ледниковой фауны натуральной величины; симитировать сценки из жизни кроманьонцев, воспроизвести их стоянки, чтобы отобразить ситуацию палеогеографии на этих землях 42-10 тысяч лет назад.

Предусматривается и строительство небольших коттеджей для развития сельского зеленого туризма, которые можно было бы сдавать в аренду. Сначала стоит предусмотреть, чтобы стоимость сервиса была значительно ниже, чем, например, в Яремче или на горнолыжном «Буковеле», считает научный работник. По его убеждению, прибыль можно получить от массового количества посетителей.

Запланировано провести вблизи грязевого вулкана канатную дорогу, а также построить бюветы возле уникальных минеральных источников, построить санаторий грязевого, водного и озокеритового лечения, болезней опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистых, а также кишечно-желудочного тракта.

О.АДАМЕНКО выразил убеждение, что основатели «Парка Ледникового периода» найдутся для внедрения проекта в жизнь.

Справка УНИАН. В селе Гута Богородчанского района Ивано-Франковской области действует государственная резиденция Президента Украины «Синегора».