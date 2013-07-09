В Министерстве рассказали, кто будет отвечать за концессию портов

Соответствующий приказ ведомства № 318 опубликован сегодня.

Комиссии будут полностью отвечать за организацию и проведение концессионных конкурсов: от приема заявок претендентов до определения победителя. В каждую комиссию войдут не менее пяти членов: представители Мининфраструктуры, местных органов власти, Фонда госимущества, Минэкономразвития и Госземагентства. Также в комиссии будутработать эксперты и профсоюзы. Решения конкурсных комиссий будут приниматься большинством голосов путем поименного устного голосования.

«Одна из задач конкурсной комиссии – обеспечение равных условий всех участников конкурса. И мы достигли прозрачности конкурсного процесса, предоставляя возможность стать членом комиссии всем заинтересованным сторонам», - отметил министр инфраструктуры Украины Владимир Козак.

«Привлечение к работе в конкурсных комиссиях международных экспертов обеспечит высокое качество рассмотрения и оценки предложений инвесторов. Гарантию защиты интересов трудовых коллективов при выборе концессионера обеспечит участие в комиссии представителей профсоюзов », - отмечают в Мининфраструктуры.

Как известно, условия концессионных конкурсов в портах должно разработать Мининфраструктуры, утвердив их с МЭРТ, Минфином и Минюстом. В соответствии с приказом Мининфраструктуры № 169 от 19 марта этого года, морские порты сами должны подготовить предложения в виде ТЭО по предоставлению своих целостных имущественных комплексов, их системы или портовой инфраструктуры в концессию. После чего министерство анализирует эффективность концессионного проекта и в случае положительного решения создает комиссию для проведения концессионного конкурса.

Конкурсные условия утверждаются Кабинетом Министров Украины. По результатам проведенного конкурса, договор концессии заключается между Мининфраструктуры и победителем конкурса.

Напомним, осенью прошлого года Кабинет министров принял постановление «Некоторые вопросы предоставления в концессию объектов государственной собственности», согласно которому все 18 морских портов Украины могут быть переданы в концессию. Путем концессии правительство рассчитывает повысить инвестиционную привлекательность отрасли, привлечь дополнительный грузопоток и увеличить поступления от работы портов в госбюджет.