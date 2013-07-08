В Броварах суд отпустил "свободовцев" из-под домашнего ареста за антизастроечные протесты

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО “Свобода”, соответствующее решение Броварской горрайонный суд Киевской области принял сегодня, 8 июля.

По данным «Свободы», решение судьи Елены Кичинской основывается на том, что домашний арест для этих людей фактически означает утрату возможности обеспечивать их семьи, а также является «попыткой помешать деятельности парламентской политической силы на территории всего Броварского района».

По теме: УДАР: В Броварах на субботнике по демонтажу незаконного забора избили журналиста

“Также домашний арест, который назначила печально известная судья Тамара Михиенкова, – это попытка давления на броварскую общину, которая активно протестует против незаконной застройки в городе, осуществляемой массажистом Азарова”, - заявили в “Свободе”.

Также судья отклонила ходатайство относительно продления домашнего ареста «свободовцам» до осени. На это решение повлияли положительные характеристики, общественная активность националистов, поручительство народных депутатов от “Свободы”, отмечается в сообщении.

Очередное судебное заседание по делу «свободовцев» назначено на 12 июля.

Как сообщал УНИАН, 25 мая в Броварах во время субботника в парке "Победа" избили журналиста, а двух активистов отвезли в райотдел милиции.

В то же время в Управлении МВД Киевской области сообщили, что 25 мая правопорядок в парке "Победа" в Броварах во время проведения субботника милиция обеспечивала на основании письма от Броварского горсовета.

При этом в милиции подчеркнули, что, в соответствии с решениями Броварского районного и Киевского апелляционного административного судов земельный участок выделен на законных основаниях под строительство реабилитационного медицинского заведения, в котором планируется предоставление бесплатной помощи жителям города.

«Несмотря на предупреждение работников милиции, участники акции призывали граждан разрушить забор и вступили в конфликт с правоохранителями», - сообщили в областном главке.

«Правоохранители задержали и доставили в Броварской горотдел милиции активных участников конфликта", - сообщили в милиции.

Было открыто уголовное производство по ч.2 ст. 296 Уголовного кодекса "Хулиганство".

Трем активистам «Свободы» суд избрал меру пресечения - 2 месяца домашнего ареста.