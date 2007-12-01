Ющенко: новые времена - новые задачи у внешней разведки

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заверяет, что будет настаивать на безотлагательном решении всех проблем Службы внешней разведки.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом он сказал сегодня на торжественном собрании по случаю 16-й годовщины образования Службы внешней разведки Украины.

В частности, по убеждению В.ЮЩЕНКО, «каждый, кто преданно служит Украине, должен чувствовать за собой крепкую и надежную государственную поддержку, заботу и надежную государственную позицию».

«Для меня это дело чести. Убежден, что это является делом чести и для государственной власти. Как Верховный Главнокомандующий я буду настаивать на безотлагательном и комплексном решении всех вопросов, которые чувствует нерешенными Служба внешней разведки», – отметил Президент.

Поблагодарив сотрудников СВР за эффективное выполнение своих прямых профессиональных обязанностей, глава государства отметил, что сегодня невозможно назвать ни одного решения стратегического характера, в частности в сфере внешней политики, которое было бы принято без учета информации и анализа ситуации работниками этого ведомства. Безусловно, отметил В.ЮЩЕНКО, в условиях глобализации, новых мировых тенденций и возникновения новых источников угроз – в том числе для национальных интересов – работа Службы внешней разведки приобретает особое значение.

«Украина сегодня как никогда нуждается в современной, должным образом оснащенной, высококлассной разведке, деятельность которой создает условия для надежной защиты национальных интересов в этих достаточно непростых жестких конкурентных условиях», – подчеркнул Президент.

Глава государства очертил основные ориентиры деятельности Службы внешней разведки на данном этапе. Одним из ключевых заданий он назвал необходимость углубления системной работы по выявлению и анализу политических и экономических угроз национальной безопасности Украины.

«Мы должны быть всегда готовы адекватно отреагировать на вызовы, которые исходят из основных источников угроз. Особое внимание должно уделяться тщательному анализу информации из зон конфликтов и потенциальных угроз, а также противодействию терроризму, международной организованной преступности, распространению оружия массового уничтожения», – отметил Президент.

По убеждению В.ЮЩЕНКО, усилия Службы внешней разведки также должны быть направлены на более качественную и эффективную защиту национальных интересов Украины в политической, экономической, военно-технической сферах. В этом контексте он призвал сотрудников ведомства «к настойчивой работе по гарантированию энергетической безопасности нашего государства» и созданию всех условий для полноценной реализации конкурентных преимуществ Украины на внешних рынках.

«Сосредоточенной и внимательной работы требует процесс открытия новых рынков для продукции украинских производителей. Этого требуют интересы экономического развития и украинского бизнеса, и украинского государства», – сказал Президент, добавив, что роль экономических факторов в обеспечении национальных интересов и безопасности постоянно будет расти.

Глава государства, кроме того, подчеркнул важность обеспечения «активного и последовательного международного сотрудничества» по всему спектру вопросов безопасности.

«Верю, что Служба внешней разведки готова к выполнению этих функций и заданий, обусловленных требованиями времени. Полностью полагаюсь на ваш патриотизм, опыт и профессионализм», – сказал В.ЮЩЕНКО.

На торжественном собрании Президент также вручил государственные награды.