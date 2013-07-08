Контроль и оформление грузов в портах будет упрощен - вице-премьер

«Контроль и оформление транспортных средств и грузов в украинских портах будет оптимизирован и приведен к уровню мировых стандартов. Взамен сегодняшней практике бумажного документооборота в портах будет создана и введена в действие электронную информационную систему - по аналогии тех, что сейчас успешно используются в Европе », - сказал Вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул.

Кабинет Министров Украины одобрил постановление «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 21 мая 2012 № 451» (относительно порядка прохождения и обработки грузов в морских портах).

«Важным элементом государственной политики по созданию благоприятного инвестиционного климата является упрощение разрешительных процедур. Такие изменения внедряются на основании лучшего мирового и европейского опыта и современных IT-технологий », - сказал Александр Вилкул.

Постановлением, что принято, предлагается в морских портах внедрить информационную систему портового сообщества, к которой будут подключены порты, перевозчики, морские агенты, экспедиторы, таможенная, санитарная, ветеринарная, карантинная и другие службы, контрагенты порта.

Через информационную систему портового сообщества будет осуществляться обмен, проверка, оформление, расчеты и передача любой информации, документов, необходимых для контроля и оформления грузов и транспортных средств при грузовых перевозках.

«Внедрение такой системы позволит минимизировать бумажный документооборот, сократить время оформления грузов, оптимизировать процесс транспортировки, увеличить производительность терминалов, сократить расходы всех участников транспортного процесса путем предоставления им оперативной, корректной и легитимной информации», - сказал Александр Вилкул.

Поэтому с использованием Информационной системы портового сообщества условия пропуска грузов через порты Украины будут максимально приближены к практике осуществления аналогичной деятельности в ведущих портах.

«Это должно положительно сказаться на конкурентоспособности отечественных портов. Ведь сейчас в условиях обострения конкуренции за грузовые и транспортные потоки, потребители транспортных услуг при выборе порта ориентируются не только на уровень развития мощностей и инфраструктуры, качество и четкость технической работы, но и выбирают порт с наиболее простыми и прозрачными процедурами контроля », - сказал Александр Вилкул.

Он отметил, что реализация проекта единой информационной системы портового сообщества поможет создать значительно более комфортные условия для вантажооператорив, а значит - привлечь в украинские порты новые грузопотоки, что обеспечит портовые коллективы стабильной работой.

«Упрощенные и прозрачные механизмы работы с бизнесом также мощным позитивным сигналом для инвесторов, которые хотят и готовы работать в украинских портах», - сказал Александр Вилкул.