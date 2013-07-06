Кредиты станут доступны для населения через 7-8 лет

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал член наблюдательного совета «Украинского кредитно-банковского союза» Ярослав Колесник в ходе круглого стола в Киеве.

“Такими темпами, как мы движемся, ставки упадут через 7-8 лет, поэтому регулятор должен сконцентрироваться на снижении стоимости кредитов”, - сказал банкир. По его словам, политика регулятора была сосредоточена на монетарных методах в связи с большими объемами валютного кредитования, но в настоящее время банки, получив негативный опыт в период кризиса, и сами понимают, что кредитовать население в валюте нельзя. “Задача регулятора должна быть не удерживать валютный курс, а влиять на снижение стоимости ресурсов. Одним из факторов может быть плавающий курс”, - добавил Колесник.

Стагнация ипотечного кредитования, по мнению заместителя председателя правления “Сбербанка России” Ирины Князевой, обусловлена дефицитом на «хорошего» заемщика, что в свою очередь обусловлено низким уровнем реальных доходов населения и неадекватной стоимостью квадратного метра жилья. «Если есть рост доходов населения и есть заемщики, то будет снижение процентных ставок. Мы имеем возможности наращивать портфель, но для нас ключевой проблемой являются реальные доходы населения», - сказала Князева. По ее словам, застройщики, по сути, заняли свободную нишу в связи с запретом валютного кредитования для банков и закладывают в стоимость квадратного метра жилья стоимость пятилетней рассрочки, что и повышает стоимость жилья.

Как отметил заместитель председателя правления “Ощадбанка” Антон Тютюн, несмотря на высокий уровень ликвидности в банковской системе, проблема сбалансированности ресурсов банков по срокам остается актуальной, и решением этой проблемы может быть введение безотзывных вкладов. “Не надо этого бояться, у клиента будет выбор - положить на обычный вклад и забрать свои средства когда угодно, либо на безотзывный вклад по более высокой ставке”. Банкир также согласился, что в настоящее время не хватает платежеспособных заемщиков, а стоимость жилья является неадекватной с учетом реальных доходов населения. “Выход – запускать программу по строительству социального жилья. Доступным жилье быть не может, а социальное можно строить меньшим метражом, по упрощенным технологиям. Нужны другие механизмы для снижения ставок на рынке под давлением конкуренции: социальное жилье, инфраструктурные проекты под госгарантии”, - пояснил Тютюн.

По мнению председателя правления “Райффайзен Банка Аваль” Владимира Лавренчука, экономических оснований для высокого уровня процентных ставок на рынке в настоящее время нет. «Источником ресурсов для банков являются депозиты населения. Они дорогие, поскольку это плата за доверие к банковской системе, за возможную компенсацию в результате банкротства, за доверие к гривне”, - сказал банкир. По его словам, Фонд гарантирования вкладов физических лиц и Национальный банк Украины демонстрируют рынку стабильность банковской системы, но необходимо снизить зависимость системы от валюты путем введения плавающего курса гривни.

Кроме того, он отметил, что в 2010 году соотношение объемов кредитов к ВВП Украины составляло 80%, а после кризиса, в 2012 году, это соотношение снизилось до 57%, при этом 15-20% кредитов являются проблемными. «Это очень мало для поддержки экономики. А вопрос повышения доходов населения не будет решен без поднятия экономики”, - резюмировал банкир.

Как отметил член совета Национального банка Украины, старший советник “Альфа-Банка” (Украина) Роман Шпек, в рамках снижения стоимости кредитов для насыщения рынка доступными ресурсами Нацбанк должен предоставлять банкам долгосрочное рефинансирование, чтобы они могли направлять эти средства на кредитование реального сектора экономики и тем самым обеспечивать прирост ВВП и реальных доходов населения.

Присутствующий на круглом столе заместитель директора генерального департамента денежно-кредитной политики НБУ Александр Арсенюк заверил, что регулятор будет поддерживать стремление банков наращивать объемы кредитования реального сектора экономики. “Ресурсы у системы есть, инфляция в стране нулевая, учетная ставка Нацбанка недавно снижена до 7%, но ставки на рынке остаются высокими”, - отметил представитель НБУ. По его словам, принятые Национальным банком меры постепенно дают результат, и за январь-май текущего года прирост кредитных вложений банков составил около 2%, а по итогам полугодия – уже 3%, преимущественно за счет кредитования субъектов хозяйствования. Арсенюк заявил, что Национальный банк и в дальнейшем будет принимать меры для снижения долларизации экономики и усиления статуса национальной валюты как средства платежа и накопления.

Как сообщал УНИАН, по информации НБУ, общий объем остатков банковских депозитов в мае вырос на 0,6% (с начала года - на 6,5%) - до 604,9 млрд грн. В то же время общий объем остатков по кредитам в мае остался почти на уровне прошлого месяца (с начала года рост составил 1,9%) - до 825 млрд грн. Объем рефинансирования коммерческих банков Нацбанком в мае составил 5,2 млрд грн (с начала года - 14,5 млрд грн).

С 10 июня 2013 года Нацбанк снизил учетную ставку до 7,0% с 7,5%, а также снизил ставки рефинансирования на 0,5 процентного пункта, в результате чего ставка по кредитам «овернайт» под обеспечение государственными ценными бумагами снижена до 8%, без обеспечения (бланковым) – до 10% годовых. В текущем году регулятор планирует продолжить политику снижения учетной ставки.