Подробности о гибели на охоте президента ”Харьковгорстроя”

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в Харьковской области, сегодня в 2 часа ночи в центральную районную больницу г. Змиев с огнестрельным ранением левой половины грудной клетки был доставлен неизвестный мужчина, который от полученного ранения умер.

Стражи порядка оперативно установили его личность. Потерпевшим оказался Блуашвили Георгий Тугушевич, 47-летний харьковчанин, президент "Харьковгорстроя".

Из собственных источников корреспонденту УНИАН стало известно, что это была ночная браконьерская охота на косуль. На карабин, из которого был смертельно ранен Г.Блуашвили, разрешения не было. По словам участников охоты, после выстрела и остановки автомобиля Г.Блуашвили успел сказать, что он сам застрелил себя. В автомобиле находился водитель, а также еще один охотник – подполковник милиции, бывший старший участковый инспектор одного райотделов милиции.

Работниками Главного управления МВД Украины в Харьковской области проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия с целью установления детальных обстоятельств трагедии, ведется опрос ее участников, свидетелей и очевидцев, назначены соответствующие экспертизы.