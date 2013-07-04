Россия готова выкупить допэмиссию украинско-российского ядерного СП

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Кабинете министров заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

«Была подтверждена готовность российской стороны о финансировании (выкупа - УНИАН) очередной эмиссии акций предприятия «Завод по производству ядерного топлива» на сумму приблизительно 50 млн долл.», - сказал Ставицкий.

Он также сообщил, что 11 июля 2013 года в Киеве пройдет второе заседание оперативного штаба по вопросам строительства завода в пгт Смолино (Кировоградской области) при участии украинских и российских организаций.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2011 года государственный концерн «Ядерное топливо» и ОАО «ТВЭЛ» зарегистрировали совместное предприятие ЗАО «Завод по производству ядерного топлива». Доли в акционерном капитале ЗАО распределены следующим образом: 50%+1 акция принадлежат ГК «Ядерное топливо», а 50%-1 акция – ОАО «ТВЭЛ». Таким образом, украинской стороне передано 75 001, а российской – 74 999 акций.

Согласно утвержденной Кабинетом министров в сентябре 2009 года государственной целевой программе «Ядерное топливо Украины», строительство завода по производству ядерного топлива планировалось завершить в 2013 году. Вместе с тем, само строительство началось 4 октября 2012 года неподалеку от поселка Смолино (Кировоградская обл.).

Стоимость строительства оценивается в 1,679 млрд грн, из которых 1,092 млрд грн планируется привлечь в качестве инвестиций.

В марте 2013 года акционеры СП «Завод по производству ядерного топлива» выразили намерение до 1 июля 2013 года внести в уставный капитал завода (путем проведения дополнительной эмиссии) 84 млн долл., увеличив его до около 104 млн долл.