Николаевский губернатор требует уволить начальника врадиевской милиции (фото)

Как сообщили УНИАН сообщили в пресс-службе Николаевской обладминистрации, с таким требованием Круглов обратился к комиссии Центрального аппарата МВД Украины, которая работает на месте событий.

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Как уточнили в ОГА, председатель Николаевской облгосадминистрации Круглов сегодня находится во Врадииевском районе с целью личного выяснения всех обстоятельств чрезвычайной ситуации, сложившейся в районе.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе, "сегодня состоялся телефонный разговор председателя Круглова с Президентом Украины Виктором Януковичем, во время которого руководитель области проинформировал главу государства о чрезвычайной ситуации, сложившейся во Врадииевском районе”.

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В ходе разговора определено, что все причастные к совершению преступления будут по результатам расследования безусловно привлечены к уголовной ответственности и наказаны в соответствии с требованиями уголовного законодательства.

Также по поручению Круглова потерпевшую девушку в больнице посетила начальник управления здравоохранения облгосадминистрации Светлана Хотина и пообщалась с пострадавшей и ее родными. В ходе общения с врачами обсуждалось состояние здоровья, обеспеченность необходимыми медицинскими препаратами для эффективного лечения.

"Все необходимое лечение и медицинские препараты представлены в полном объеме и будут обеспечиваться органами власти и в дальнейшем", - заявляют в ОГА.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 2 июля во Врадиевке Николаевской области, где произошло изнасилование девушки с участием правоохранителей, собравшие на митинг около 1000 местных жителей начали штурмовать отделение милиции, выражая недовольство тем, что еще один милиционер - участник нападения на местную жительницу - находится на свободе.

После того как милиция применила слезоточивый газ люди с палками и камнями начали штурмовать райотдел милиции, побили почти все окна, вынесли ворота и несколько раз бросали бутылки с зажигательной смесью.

Приказом министра внутренних дел Виталия Захарченко от занимаемой должности отстранены начальник Управления МВД Украины в Николаевской области Валентин Парсенюк и руководитель Врадиевского райотдела милиции.

Такое решение принято в связи с тем, что информация о нападении на местную жительницу при участии работников милиции была предоставлена руководству МВД не в полном объеме, что не позволило быстро и объективно разобраться в ситуации, и привело к беспорядкам.

Временно исполняющим обязанности руководителя областной милиции назначен Сергей Поготов, первый заместитель начальника Департамента общественной безопасности МВД Украины.

Начато служебное расследование.

По факту нападения на Врадиевский райотдел милиции начато уголовное производство по части 4 статьи 296 (хулиганство, совершенное группой лиц) и по части 1 статьи 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Справка УНИАН. 29-летнюю женщину во Врадиевке Николаевской области нашли на улице без одежды с признаками насилия на теле. Потерпевшая была госпитализирована в реанимацию.

28 июня милиционер и еще один мужчина задержаны по подозрению в совершении изнасилования, разбойного нападения и нанесении тяжких телесных повреждений.

Потерпевшая женщина указывает еще на одного работника милиции, который якобы причастен к совершению данного преступления, однако указанный сотрудник милиции, в день совершения преступления находился на дежурстве и утверждает, что в тот день из райотдела не отлучался.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.121, ч.3 ст.152, ч.4 ст.187 УК Украины (причинение тяжких телесных повреждений, изнасилование, разбойное нападение).