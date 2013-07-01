Подозреваемый в изнасиловании милиционер не признает свою вину

Лейтенант милиции Дмитрий Полищук, задержанный по подозрению в изнасиловании, разбое и нанесении тяжких телесных повреждений жительнице Врадиевки Николаевской области, отрицает свою причастность к совершению данных преступлений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил на пресс-конференции заместитель прокурора Николаевской области Дмитрий Ефименко.

"Фактически по совершению преступления нам дает показания один человек, который не есть работником милиции - Рябиненко Сергей Владимирович, который работает егерем... Полищук категорически отрицает причастность свою к данным преступлениям. Рябиненко все подтвердил, как принимал участие в совершении этих преступлений и как другое лицо указывает на Полищука", - заявил Ефименко.

По его словам, Рябиненко подтверждает, что вместе с ним был только Полищук, и преступление они совершали вдвоем, без участия другого сотрудника милиции - капитана Евгения Дрыжака, которого обвиняет потерпевшая.

По заявлению Ефименко, на данный момент нет доказательств вины Дрыжака и он продолжает работать во Врадиевском райотделе милиции.

По теме: Дело о милиционере-насильнике передали в областную прокуратуру

Как сообщал УНИАН, 29-летнюю девушку во Врадиевке Николаевской области нашли на улице без одежды с признаками насилия на теле. Потерпевшая была госпитализирована в реанимацию.

28 июня милиционер и еще один мужчина задержаны по подозрению в совершении изнасилования, разбойного нападения и нанесении тяжких телесных повреждений.

Кроме того, потерпевшая женщина указывает еще на одного работника милиции, который якобы причастен к совершению данного преступления, однако указанный сотрудник милиции, в день совершения преступления находился на дежурстве и утверждает, что в тот день из райотдела не отлучался.

Видеозапись регистратора в райотделе подтверждает, что милиционер не выходил из райотдела, прокуратура назначила проведение экспертизы для определения было ли вмешательство в видеозапись.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.121, ч.3 ст.152, ч.4 ст.187 УК Украины (причинение тяжких телесных повреждений, изнасилование, разбойное нападение).