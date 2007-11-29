У украинской границы полиция перехватила полкило обогащенного урана

Полицейские Словакии и Венгрии задержали двух венгров и одного украинца при попытке продажи полкилограмма обогащенного урана, пригодного для изготовления так называемой "грязной бомбы".

Как передает NEWSru со ссылкой на АР, по данным следствия, уран был ввезен из неназванной республики бывшего Советского Союза.

"Перехваченный радиоактивный материал - обогащенный уран - мог быть использован для террористических нападений", - сообщил журналистам заместитель начальника полиции Словакии Михал КОПЧИК. Кому злоумышленники пытались продать уран, не уточняется.

Двое подозреваемых с 481 граммом обогащенного урана-235 и урана-238 были задержаны накануне на востоке Словакии, а третьего подозреваемого задержали в Венгрии. Эти люди намеревались продать радиоактивное вещество за предположительно миллион долларов.

Как сообщил представитель полиции Словакии Мартин КОРЧ, радиоактивные материалы, которые сейчас изучаются специалистами, были изъяты в Словакии. Операция проводилась близ границы с Украиной, добавил М.КОРЧ. Один из венгров постоянно живет на Украине.