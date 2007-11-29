Гречкой от Черновецкого заинтересовался Верховный Суд

Верховный Суд Украины обязал Генеральную прокуратуру предоставить материалы о возбуждении уголовного дела по факту подкупа избирателей Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ на выборах мэра Киева в 2006 году и постановления Генпрокуратуры о закрытии этого уголовного дела.

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом Верховный Суд сегодня на заседании удовлетворил ходатайство гражданина Виктора СПИРИДОНОВА по его кассационной жалобе на решение Печерского районного суда столицы и Апелляционного суда.

По словам адвоката В.СПИРИДОНОВА Валерия КАРПУНЦОВА, «мы просим отменить эти решения, направить на новое рассмотрение с обязательством суда первой инстанции осуществить проверку оснований для закрытия уголовного дела».

«В материалах судебного дела вообще отсутствует постановление о возбуждении уголовного дела. Как суд первой инстанции и апелляционный давали оценку действиям следователей Генпрокуратуры?», - спросил адвокат.

В свою очередь, комментируя это дело, присутствующий на судебном заседании бывший мэр Киева Александр ОМЕЛЬЧЕНКО сказал: «В любом рассматриваемом деле фактор нравственности должен быть выше фактора обоснования». При этом он выразил удивление, почему суд первой инстанции и апелляционный суд могли вынести решение без детального изучения уголовного дела.

На вопрос, действительно ли Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ подкупал избирателей, А.ОМЕЛЬЧЕНКО ответил: «Если благотворительность от добра, от души, то вести пропаганду благотворительности и помощи не нужно… А «под подпись» (имеется в виду, что благотворительная помощь командой Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО выдавалась киевлянам по месту их проживания под расписку – УНИАН), это называется унижением достоинства людей. Это преступление служебное и моральное».

Как напомнил В.КАРПУНЦОВ, отмеченное уголовное дело было возбуждено в марте 2006 года Прокуратурой г.Киева по иску В.СПИРИДОНОВА, однако потом было вытребовано в Генпрокуратуру и закрыто.

В.СПИРИДОНОВ обжаловал закрытие уголовного дела в Печерском районном суде и апелляционном суде.