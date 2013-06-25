В Тернопольской области из-за заваленной канавы затопило село

В Тернопольской области в результате ненастья подтоплено 26 частных дворов и строений.

Как сообщили УНИАН в центре пропаганды Тернопольского территориального управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, инцидент возник вчера в селе Суходол Гусятинского района после сильных осадков. Причиной подтопления стала захламленность водосточной канавы.

Как следствие, затопило не только дворы и дома, но и сельскохозяйственные угодья.

Оперативная группа Гусятинского районного отдела ГСЧС и местное население с целью предотвращения подтопления жилых домов расчистили водосточную канаву.

Благодаря этому вода вернулась в привычное русло.

На месте работает специальная комиссия по установлению размера нанесенного ущерба.