В Тернопольской области из-за заваленной канавы затопило село
В Тернопольской области в результате ненастья подтоплено 26 частных дворов и строений.
В Тернопольской области в результате ненастья подтоплено 26 частных дворов и строений.
Как сообщили УНИАН в центре пропаганды Тернопольского территориального управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, инцидент возник вчера в селе Суходол Гусятинского района после сильных осадков. Причиной подтопления стала захламленность водосточной канавы.По теме: «Большая вода» из Европы пришла в Украину: Дунай поднимется до 1,3 метра
Как следствие, затопило не только дворы и дома, но и сельскохозяйственные угодья.
Оперативная группа Гусятинского районного отдела ГСЧС и местное население с целью предотвращения подтопления жилых домов расчистили водосточную канаву.
Благодаря этому вода вернулась в привычное русло.
На месте работает специальная комиссия по установлению размера нанесенного ущерба.