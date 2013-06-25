Украинские аграрии могут стать локомотивом для экономики - Министерство

"В период кризиса произошло разрушение привычной системы инвестирования, то есть даже те направления, которые до этого считались почти полностью защищенными, вдруг начали демонстрировать проблемы, провалы, потерю средств. Поэтому сегодня инвесторы активно ищут другие направления", - сказал Олейников.

Эксперт отметил, что сегодня ресурсов для инвестирования более чем достаточно и главная проблема - правильно оценить риски планируя новые вложения. При этом в любом случае, инвестор будет вынужден вкладывать средства, чтобы они не обесценились.

"Средства в мире есть, то есть вопрос не в их отсутствии - вопрос в готовности инвесторов к риску. Но мы должны понимать, что средства, которые просто лежат, теряют свою ценность", - подчеркнул Олейников.

По его словам, инвесторы начали поиск направлений инвестирование в которые, позволит получить максимальный экономический эффект при минимальном риске. В этой ситуации украинская власть должна активизировать диалог с инвестором, донести до него преимущества вложения средств в украинскую экономику, конкурентоспособность которой постоянно растет.

"Если мы посмотрим на показатели конкурентоспособности украинской экономики, то мы увидим, что последние три года они постоянно повышаются по оценкам независимых экспертов, по оценкам Всемирного банка. То есть это не наше личное мнение - это мнение экспертов других государств", - отметил Олейников.

Он уверен, что в борьбе за инвестора Украина должна использовать все имеющиеся конкурентные преимущества, среди которых: выгодное географическое положение и очень благоприятные условия для развития сельского хозяйства.

"Украина имеет достаточно возможностей, достаточно направлений, которые интересны инвесторам. Более того, не будем забывать о том, что отдельные средства производства просто невозможно транспортировать в другие страны и Украина в этом плане является одной из богатейших стран мира. Я имею в виду сельское хозяйство", - отмечает Олейников.

По его мнению, аграрный сектор может стать локомотивом для других отраслей отечественной экономики, в частности машиностроения и химической промышленности, а также будет стимулировать развитие инфраструктуры.

Олейников подчеркнул, что сегодня инвестор будет работать с кем угодно, если будет четко видеть и понимать как он вложит средства и как он получит прибыль. Инвесторы, как иностранные, так и отечественные, должны понимать правила игры.

"Задача государства состоит в том, чтобы эти правила игры сформировать и убедить инвестора, что эти правила игры не будут меняться, что их будут соблюдать и инвестор получит соответствующие гарантии. Поэтому сегодня Украина наметила ряд мер, предусматривающих встречи инвесторов непосредственно с наивысшим руководством государства", - говорит Олейников.