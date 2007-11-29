НАТО может закрыть глаза на военно-техническое состояние Украины, если...

Помехой для сближения Украины с НАТО являются недостаточные военно-технические предпосылки с украинской стороны, а также настроения внутри украинского общества, в частности среди самих военных. Так в интервью „Немецкой волне” охарактеризовал актуальную ситуацию Свен Зинггофен, немецкий эксперт по вопросам НАТО от Европейской Академии Берлина.

Материально-техническая база украинской армии слаба, а настроения среди военных нельзя считать проевропейскими, говорит Зинггофен. В частности многие генералы относятся очень критически к идее вступления Украины в НАТО. Однако, не только военная составляющая оценивается альянсом, когда речь идет о возможных членах, говорит немецкий эксперт: «Если все другие условия будут в порядке, то есть демократия, правовое государство, если будут заметны позитивные тенденции развития в военной отрасли, то военно-техническое состояние Украины можно будет даже не принимать во внимание». К первоочередным шагам в реформировании украинских вооруженных сил Зинггофен относит юридическую реформу и укрепление демократических основ армии. Среди внешнеполитических проблем на пути Украины к НАТО эксперт выделил прежде всего негативное отношение России. Чтобы избежать конфликта с соседями, украинцы должны достичь прежде всего внутреннего консенсуса по этому вопросу, считает немецкий эксперт: «Россия не будет протестовать, если Украина все-таки решит вступать в НАТО. Вопрос в том - как быстро это произойдет и как к этому будет относиться большинство украинцев», - говорит Зинггофен.