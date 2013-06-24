В Пакистане по подозрению в убийстве альпинистов арестованы 37 человек

Пакистанские силовики арестовали 37 человек по подозрению в причастности к нападению на иностранных туристов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Радио Пакистана.

Все аресты произведены в округе Диамер, где произошла трагедия. В спецоперации против экстремистов участвуют полицейские, военные и сотрудники спецслужб. Руководит операцией заместитель главы полиции области Гилгит-Балтистана.

Ранее сообщалось, что от 10 до 12 вооруженных человек в форме сотрудников правоохранительных органов вошли в отель, вывели туристов на улицу и расстреляли. Затем посол Украины Владимир Лакомов сообщил, что трагедия произошла в палаточном лагере у подножья горы, а не в отеле.

По данным Радио Пакистана, специалисты Пакистанского института медицинских наук в Исламабаде завершили идентификацию личности всех жертв. Они сообщили, что убиты двое словаков, три украинца, два гражданина КНР, один непалец, гражданин Литвы и американец. В результате атаки погиб также пакистанский гид.