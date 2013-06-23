Шокированный МИД призывает Пакистан тщательно расследовать убийство украинцев

МИД Украины призывает правительство Пакистана провести тщательное расследование убийства украинских граждан.

Как говорится в переданном агентству УНИАН заявлении МИД, в Украине были шокированы известием 23 июня о расстреле террористами группы туристов, в результате чего, по предварительным данным, были убиты украинские граждане, которые находились в районе горы Нанга-Парбат на севере Исламской Республики Пакистан.

Трагедия произошла в районе, который до этого считался самым безопасным в Пакистане местом для посещения туристами, и такой инцидент с иностранцами произошел впервые за десятки лет.

С учетом вышеизложенного, МИД Украины настойчиво рекомендует украинским гражданам, в том числе и группам альпинистов, которые планировали в ближайшее время осуществить восхождение на вершины в данном регионе, перенести эти планы.

МИД Украины призывает правительство Пакистана провести тщательное расследование совершенного преступления, принять меры по повышению безопасности для украинских граждан, которые находятся на территории Пакистана, а также справедливого наказания виновных и выплаты семьям погибших надлежащей компенсации.

Украина жестко осуждает терроризм, проявления которого не могут быть оправданны какими-либо лозунгами и идеями, и считает недопустимым нападение на мирных граждан, которые своими действиями популяризовали туристический потенциал Пакистана и не представляли никакой угрозы, говорится в заявлении.

В МИД выражают искренние соболезнования семьям погибших украинских туристов.