Шокированный МИД призывает Пакистан тщательно расследовать убийство украинцев
МИД Украины призывает правительство Пакистана провести тщательное расследование убийства украинских граждан.
МИД Украины призывает правительство Пакистана провести тщательное расследование убийства украинских граждан.
Как говорится в переданном агентству УНИАН заявлении МИД, в Украине были шокированы известием 23 июня о расстреле террористами группы туристов, в результате чего, по предварительным данным, были убиты украинские граждане, которые находились в районе горы Нанга-Парбат на севере Исламской Республики Пакистан.
Трагедия произошла в районе, который до этого считался самым безопасным в Пакистане местом для посещения туристами, и такой инцидент с иностранцами произошел впервые за десятки лет.
С учетом вышеизложенного, МИД Украины настойчиво рекомендует украинским гражданам, в том числе и группам альпинистов, которые планировали в ближайшее время осуществить восхождение на вершины в данном регионе, перенести эти планы.
МИД Украины призывает правительство Пакистана провести тщательное расследование совершенного преступления, принять меры по повышению безопасности для украинских граждан, которые находятся на территории Пакистана, а также справедливого наказания виновных и выплаты семьям погибших надлежащей компенсации.
Украина жестко осуждает терроризм, проявления которого не могут быть оправданны какими-либо лозунгами и идеями, и считает недопустимым нападение на мирных граждан, которые своими действиями популяризовали туристический потенциал Пакистана и не представляли никакой угрозы, говорится в заявлении.
В МИД выражают искренние соболезнования семьям погибших украинских туристов.