ДТП в Киеве: Военная прокуратура подтвердила, что водитель работает в СБУ

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Военной прокуратуры Центрального региона, по предварительным данным, именно этот водитель, проигнорировав правила дорожного движения, в частности красный свет светофора, стал виновником ДТП. Также в прокуратуре подтвердили, что в “Инфинити” был еще один работник спецслужбы. В то же время в настоящее время нет информации о том, в каком состоянии находились оба мужчины, так же, как и нет информации о наличии в автомобиле оружия. В прокуратуре отметили, что все собранные материалы относительно ДТП будут находиться в милиции и будут переданы в органы прокуратуры позднее.

В свою очередь, в пресс-центре СБУ заверили, что в случае, если будет получено официальное подтверждение, что именно работники службы были в “Инфинити” и именно они стали виновниками дорожного происшествия, никто не собирается совершать какие-либо действия, чтобы эти лица не понесли соответствующее наказание.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 июня, около 7 часов утра, в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие при участии четырех транспортных средств. На Интернациональной площади произошло столкновение автомобилей «Infiniti fx35», «Toyota Сorolla», «Opel Zafira» и автобуса «МАЗ». После столкновения «Infiniti» перевернулся.

В результате ДТП женщина - пассажир автомобиля «Infiniti» от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия. Водитель и два пассажира этого же автомобиля, а также водитель и шестеро пассажиров автобуса доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.