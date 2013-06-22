СМИ: В Киеве пытаются «замять» крупное ДТП с участием пьяных сотрудников СБУ (фото)

Сотрудники СБУ, попавшие в ДТП, находились в состоянии алкогольного опьянения, сообщает ЛІГАБізнесІнформ со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

Кроме того в их автомобиле также присутствовали две девушки.

По словам источника, машина сотрудников СБУ врезались в другой автомобиль, после чего Infiniti СБУшников загорелась и врезалась в маршрутку с людьми, которая, в свою очередь, врезалась в кран.

Одна из пассажирок, находившихся в Infiniti, уже скончалась, вторая находится в тяжелом состоянии в больнице. Также были госпитализированы шесть человек, ехавших в маршрутке.

Источник отметил, что из Infiniti были изъяты два удостоверения сотрудников СБУ и два боевых пистолета "Форт".

По информации источника в правоохранительных органах, в настоящее время Служба безопасности пытается это дело "замять".