Минагрополитики заявляет, что сахар дорожать не будет

Поэтому, чтобы не допустить повышения цен на сладкий продукт и сохранить стабильную ситуацию на внутреннем рынке, Минагрополитики подписало меморандум о взаимопонимании с производителями сахара и розничными сетями.

"Производители сахара взяли на себя обязательства, что не допустят сокращения поставок в розничную сеть. А с представителями около десяти соответствующих сетей розничной торговли согласовано, что не будет повышена цена для потребителей", - отметил Министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

Также, в соответствии с положениями меморандума, стороны договорились отдавать предпочтение заключению прямых договоров, а также гарантировать должное качество продукта, поставлять его и рассчитываться в оговоренные сроки.

Минагрополитики же, со своей стороны, пообещало привлекать производителей и реализаторов к подготовке правительственных решений, регулирующих рынок сахара.

Напомним, что на начало июня запасы сахара в Украине составили 1,3 млн т. Внутренняя же потребность с июня по август составит ориентировочно 458 тыс. т. Поэтому с учетом экспорта на уровне 140 тысяч тонн, остатки сахара по состоянию на конец 2012-2013 МГ, когда на рынок начнет поступать сахар из сырья нового урожая, составят 886 тыс. т.