Администрация морских портов готова к приходу инвесторов

Как заявил руководитель администрации Юрий Васьков в ходе видео-конференции на портале "Центр транспортных стратегий", такое участие предполагается за счет передачи в концессию того имущества АМПУ, которое не является стратегическим, но при этом необходимым для реализации инвестпроектов и ведения хозяйственной деятельности инвестора (например линии связи, причалы, авто и ж/д дороги на территории порта).

При этом, по его словам, речь не идет о передаче самого ГП "АМПУ" частным инвесторам на условиях какого-либо договора, а только о возможной передаче определенных объектов и только в рамках инвестпроектов. "Учитывая стратегическое значение данного предприятия и важность для государства тех функций, которые на него возлагаются, как потенциальный объект договоров государственно-частного партнерства может рассматриваться только определенное не стратегическое имущество Администрации. Его передача в составе единых имущественных технологических комплексов инвестору в соответствии с Законом "О морских портах Украины "не вызовет никакой угрозы для государственных интересов, а наоборот позволит реализовать действительно эффективные проекты, в том числе и на условиях концессии", - подчеркнул и.о. главы администрации.

Администрация морских портов Украины начала свою работу 13 июня 2013 г., объединив госпредприятия, которые вошли в новую структуру путем выделения из них стратегических объектов портовой инфраструктуры и другого имущества. В том числе на баланс Администрации морских портов перейдет стратегическое имущество, которое, согласно закону, не может передаваться в частные руки: акватории, гидротехнические сооружения, инфраструктура общего доступа, и пр. Такое имущество полностью остается в государственной собственности и управлении.