В Минагрополитики решили развивать животноводство

В частности, большое внимание уделяется увеличению инвестирования в этот сектор. Для этого в Минагрополитики планируют приступить к разработке законопроекта о защите инвестиций в аграрный сектор. Этот документ позволит обеспечить максимально благоприятные условия для инвестирования в отечественное животноводство и нарастить его показатели.

Об этом сегодня на брифинге в ходе заседания правительства сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк, сообщает РБК-Украина.

«Отрасль отечественного животноводства чрезвычайно перспективна для привлечения инвестиций. И сейчас мы ищем привлекательную модель для иностранного инвестора в эту отрасль. Поэтому мы планируем приступить к разработке законопроекта о защите инвестиций в аграрный сектор. Я убежден, что благодаря данному закону мы создадим в Украине максимально привлекательные условия для инвестирования в отечественное животноводство», – подчеркнул Присяжнюк.

Министр добавил, что МинАП постоянно ведет переговоры с потенциальными инвесторами, заинтересованными вкладывать средства в отечественный аграрный сектор, в том числе и в животноводство.

Кроме того, Присяжнюк отметил, что со своей стороны правительство также способствует развитию животноводства. В частности, уделяется внимание развитию и реконструкции животноводческих комплексов. Такие восстановленные масштабные объекты уже начали работать в Черновицкой, Днепропетровской и Запорожской областях. В частности, в Черновицкой области уже введены в действие два реконструированных животноводческих комплекса мощностью 850 и 350 голов дойного стада коров. На Днепропетровщине реконструирован свинокомплекс для 2,5 тыс. голов свиноматок. А в Запорожской области завершена реконструкция птичника мощностью 60 тыс. кур.