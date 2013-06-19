Экспорт зерна может вырасти до 33 млн тонн - министр

И уже к 2021 году она сможет поставлять на внешние рынки до 33 миллионов тонн зерна. Этому будет способствовать увеличение объемов урожаев. Об этом сегодня на брифинге в ходе заседания Кабмина сообщил Министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

«По прогнозам экспертов ФАО и Организации экономического сотрудничества и развития, к 2021 году наше государство сможет экспортировать ежегодно 33 миллиона тонн зерна. Этому поспособствует увеличение объемов урожая, чего удастся достичь благодаря росту урожайности», – подчеркнул Министр.

Также глава ведомства отметил, что в этом году будет экспортировано более 23 млн тонн зерна.

«Экспортные возможности отечественного рынка зерна в текущем году мы оцениваем в объеме более 23 млн тонн. Это позволит удерживать статус одного из крупнейших игроков на мировом рынке зерна», – отметил глава ведомства.

Николай Присяжнюк также напомнил, что четвертая часть всего экспорта Украины – это агропромышленная продукция. Украине принадлежит 9,2% в мировой торговле зерновыми. В 2012 году каждая 11 тонна зерна, продававшегося на мировом рынке, была украинского производства.