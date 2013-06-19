Присяжнюк: За 10 лет аграрии могут привлечь до $30 миллиардов инвестиций

Так, в прошлом году объемы прямых иностранных инвестиций в сельское хозяйство выросли на 6,4% по сравнению с 2011 годом. Такая тенденция сохраняется, ведь этому значительно способствует государственная политика. И прогнозируется, что в следующие 5-10 лет украинские аграрии могут привлечь 20-30 миллиардов долларов инвестиций. Об этом сегодня на брифинге в ходе заседания Правительства сообщил Министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

«Сегодня Премьер-министр Украины уже подводил итоги бизнес-форума «Украина и Партнеры», прошедшего на прошлой неделе в Киеве. И я акцентирую внимание на дискуссии «Инвестиции в аграрный сектор Украины», которая состоялась в его рамках. Так, именно аграрная панель отличилась как одно из самых посещаемых мероприятий – в ней приняли участие более 500 человек. Это были делегаты от дипломатических представительств крупнейших стран-партнеров Украины в сельскохозяйственной отрасли, международных организаций, ведущих иностранных инвестиционных компаний, крупного аграрного бизнеса», – отметил Министр.

Николай Присяжнюк подчеркнули, что все участники отметили высокий уровень инвестиционной привлекательности аграрного сектора. По его словам, об этом свидетельствуют и экономические показатели. Так, в 2012 году объемы прямых иностранных инвестиций в сельскохозяйственное производство выросли на 6,4% по сравнению с предыдущим годом.

Кроме того, глава ведомства добавил, что в прошлом в сельском хозяйстве Украины освоено 16 миллиардов гривен капитальных инвестиций, что на 11% больше, чем в 2011 году.

«Такие положительные тенденции обусловлены и действиями государства. Так, Правительство Украины сегодня принимает меры для того, чтобы условия аграрного бизнеса были понятными, прозрачными и прогнозируемыми. Поэтому иностранные инвесторы проявляют все больший интерес к аграрному сектору. В частности, аналитики прогнозируют, что украинские агропромышленные компании в следующие 5-10 лет могут привлечь 20-30 миллиардов долларов», – отметил Николай Присяжнюк.