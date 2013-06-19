Майские праздники испортили статистику промпроизводства – эксперт

14:01, 19 июня 2013
Общество
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Уменьшение количества рабочих дней в мае и снижение производства угля ухудшили статистику промышленного производства в мае.

Об этом сообщил  руководитель аналитического департамента инвестиционной группы «АРТ Капитал» Игорь Путилин.

«Ускорение падения по сравнению с апрелем (-2,2% г/г) связано с меньшим количеством рабочих дней в мае-2013 (18 дней) по сравнению с маем-2012-го года (20).  Укрстат  не  производит  расчеты  индекса промышленного производства  с  учетом  календарных  и  сезонных факторов», - отметил эксперт.

В то же время, по его словам, статистика промпроиводства ухудшилась, в том числе, из-за снижения производства угля.

«В  дополнение,  ускорение  падения  в  некоторых  отраслях  имеет  и объективные  причины.  Из-за  перепроизводства  в  угольной  отрасли  в предыдущие  периоды  запасы  угля  на  складах  электростанций  достигли  5,6 млн.тонн. Теперь отрасль вынуждена снижать производство», - добавил Путилин.

Напомним, что объем промышленного производства в Украине в мае 2013 года, на который пришлось необычно много праздничных и выходных дней, снизился на 9,3% к маю 2012 года.

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