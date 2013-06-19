Майские праздники испортили статистику промпроизводства – эксперт

Об этом сообщил руководитель аналитического департамента инвестиционной группы «АРТ Капитал» Игорь Путилин.

«Ускорение падения по сравнению с апрелем (-2,2% г/г) связано с меньшим количеством рабочих дней в мае-2013 (18 дней) по сравнению с маем-2012-го года (20). Укрстат не производит расчеты индекса промышленного производства с учетом календарных и сезонных факторов», - отметил эксперт.

В то же время, по его словам, статистика промпроиводства ухудшилась, в том числе, из-за снижения производства угля.

«В дополнение, ускорение падения в некоторых отраслях имеет и объективные причины. Из-за перепроизводства в угольной отрасли в предыдущие периоды запасы угля на складах электростанций достигли 5,6 млн.тонн. Теперь отрасль вынуждена снижать производство», - добавил Путилин.

Напомним, что объем промышленного производства в Украине в мае 2013 года, на который пришлось необычно много праздничных и выходных дней, снизился на 9,3% к маю 2012 года.